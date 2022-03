Trio é flagrado com grande quantidade de cocaína, maconha e crack, além de arma de fogo, em Marabá

Três pessoas foram presas pelo crime de tráfico de drogas no final da noite da última quinta-feira (24), em Marabá, sudeste do Pará. De acordo com informações da Polícia, Thiago Silva Souza, Dhyenifer Pereira dos Santos e Gleyciane Menze Cardoso estavam no interior de uma "boca de fumo", e com eles os policiais apreenderam maconha, cocaína, crack, uma arma de fogo e uma balança de precisão, que seria utilizada na venda do entorpecente.

Segundo informações do portal Debate Carajás, narra o boletim de ocorrência que uma guarnição realizava uma ronda ostensiva na Folha 8, no Núcleo Nova Marabá, quando o trio teria avistado a viatura e corrido para dentro de uma casa. Os policiais se aproximaram do imóvel e avistaram Gleyciane Cardoso com porções de maconha e um prato cheio de cocaína nas mãos, na tentativa de esconder a droga.

Ainda de acordo com a polícia, neste momento, Thiago Souza teria sido avistado com um revólver calibre 38 na cintura, além de munições. Ele recebeu voz de prisão. Dentro da residência, pertencente a Dhyenifer Santos, a PM disse ter localizado mais uma grande quantidade de maconha e cocaína. Ela ainda teria tentado esconder uma pedra de crack, mas foi flagrada.

No muro da casa, os policiais encontraram material utilizado para embalar a droga e uma balança de precisão. Na mochila de Gleyciane, mais cocaína foi encontrada. As duas também receberam voz de prisão e o trio foi conduzido para a 23ª Seccional Urbana, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Thiago ainda vai responder por porte ilegal de arma de fogo.