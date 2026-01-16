Capa Jornal Amazônia
Trio armado invade casa, rouba objetos pessoais e faz família refém em Curuçá

O crime ocorreu na quinta-feira (15), na comunidade de Água Boa

O Liberal
fonte

Trio armado invade casa, rouba objetos pessoais e faz família refém em Curuçá. (Foto: Naldo Lobo)

Uma família foi feita refém após ter a casa invadida por três homens armados em Curuçá, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na manhã de quinta-feira (15), na comunidade de Água Boa, área próxima ao Candeua. Na fuga, os suspeitos roubaram dinheiro, objetos pessoais e uma caminhonete modelo S10 prata.

Segundo as informações iniciais, por volta das 8h a Polícia Militar de São João da Ponta foi acionada para apurar a denúncia sobre um assalto com sequestro. Os agentes foram informados de que uma família estaria sendo mantida sob ameaça dentro de uma casa localizada no Ramal do Repartimento. A equipe se deslocou até o local citado, constatou o crime e realizou os primeiros atendimentos às vítimas.

Os moradores contaram que três homens armados, vestindo roupas parecidas com as fardas da PM, entraram à força no imóvel e anunciaram o assalto. Durante a ação, os suspeitos recolheram cerca de R$ 30 mil em espécie, além de bens pessoais, incluindo celulares e um notebook.

Em seguida, os suspeitos obrigaram a família a entrar na própria caminhonete e deixaram o local. As vítimas foram abandonadas mais adiante, ainda no Ramal do Repartimento, já na área de São João da Ponta. Após liberar a família, o trio fugiu pelo ramal que liga a região aos municípios de Terra Alta e Vigia. O caso segue sob investigação e as forças de segurança trabalham para identificar e localizar os responsáveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

