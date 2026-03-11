Capa Jornal Amazônia
Incêndio de grandes proporções atinge área residencial no Icuí-Guajará, em Ananindeua

Chamas foram registradas na noite desta quarta-feira (11) no conjunto Uirapuru; ainda não há informações sobre vítimas ou causas do fogo

O Liberal

Um incêndio de grandes proporções foi registrado na noite desta quarta-feira (11) no conjunto Uirapuru, localizado no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Não há detalhes sobre as causas do ocorrido. Equipes do Corpo de Bombeiros estão em deslocamento para o local.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
