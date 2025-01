Trio amordaça taxista e utiliza o carro dele para capturar e espancar jovem em Santarém

Três homens armados sequestraram um taxista, identificado como Adenildo Sousa de Lima, dentro do seu próprio veículo e o amarraram e amordaçaram. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (27/1), nas proximidades da Olavo Bilac, no bairro Santarenzinho, em Santarém, oeste do Pará. Logo depois os suspeitos capturaram Renildo Freitas da Silva, de 25 anos, com o carro de Adenildo, enquanto comprava comida em um comércio, para uma suposta "disciplina". Em nota, a Polícia Civil informou nesta terça-feira (28/1), que a Delegacia de Santarenzinho investiga as circunstâncias do caso e que "uma das vítimas e testemunhas são ouvidas".

Renildo disse ao Impacto que chegou a correr do trio, mas foi alcançado pelos homens, que colocaram um saco preto na cabeça dele. Em seguida, foram em rumo à Serra do Diamantino, onde foi agredido a pauladas. O momento do sequestro do rapaz foi gravado por uma mulher e o portal O Impacto divulgou o vídeo.

Por volta das 22h, militares do 2º Batalhão de Missões Especiais (2º BME) foram acionados ao caso. Eles encontraram Renildo em uma área de mata na PA-370, amarrado no banco de trás do táxi de Adenildo.

Após o acionamento, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o conduziu Renildo ao Pronto Socorro Municipal (PSM). Por outro lado, o taxista se dirigiu até a delegacia para prestar depoimento e foi liberado.

Ainda conforme o portal O Impacto, apesar da suspeita inicial ser de que o crime esteja relacionado a uma ‘disciplina’ a Renildo, praticada por possíveis membros de uma facção criminosa, a PC apura o caso, que foi registrado como sequestro e lesão corporal.