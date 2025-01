Trio faz família refém e mobiliza viaturas e helicóptero da PM em Icoaraci

No fim da tarde desta segunda-feira (27), uma perseguição policial em Icoaraci, distrito de Belém, terminou com a prisão de três homens que haviam feito reféns em uma pequena casa localizada na passagem Hélio Amanajás, no bairro das Águas Negras. O caso mobilizou dezenas de agentes de segurança, inclusive um helicóptero da Polícia Militar, despertando a atenção dos moradores da região.

O incidente teve início na Estrada Velha do Outeiro, onde um motorista de aplicativo foi abordado e assaltado pelo trio. A vítima foi feita refém e, segundo a Polícia Militar, os suspeitos planejavam utilizar o veículo para cometer outros crimes. No entanto, durante a empreitada, o grupo cruzou com uma viatura da PM, que desconfiou da alta velocidade do carro e iniciou uma perseguição. O motorista foi libertado quando os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram para uma área de mata na região.

Enquanto a vítima era encaminhada à Seccional de Icoaraci para registrar a ocorrência, os agentes receberam informações sobre o paradeiro do trio, que teria se abrigado em uma casa na estreita passagem Hélio Amanajás, no mesmo bairro. Ao chegarem ao local, constataram que o grupo havia invadido a residência de um casal, tornando-os reféns.

Passagem para onde os criminosos fugiram não permitia a entrada de carros (Foto: Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Michele da Silva, que tem deficiência nas pernas e utiliza cadeira de rodas, estava sozinha na casa no momento da invasão. Após ser libertada, ainda tremendo, ela narrou o ocorrido. “Eles chegaram entrando em casa, mandaram eu ficar quieta, que não iam fazer nada comigo. Depois meu marido chegou e pegaram ele, botaram para dentro e fecharam o cadeado. Daí nós ficamos lá, eles apagavam e acendiam a luz, foi horrível”, contou à reportagem do Amazônia no local.

O cerco policial envolveu mais de dez viaturas da PM e da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), que isolaram as entradas da passagem Hélio Amanajás. A via, conhecida por ser estreita e repleta de vielas, dificultou o deslocamento das equipes. Curiosos se aglomeraram nos arredores, acompanhando a tensa negociação, que durou cerca de duas horas.

“Houve mais cedo uma ocorrência de roubo a um motorista de aplicativo. Eles tombaram com uma guarnição nossa e fugiram. Fizemos o procedimento, levamos a vítima para a delegacia e, posteriormente, chegou a informação de que eles estariam nessa casa”, explicou o coronel Jerônimo, que comandou a ação. “Eles tomaram de refém um casal. Foi feita a negociação, e, com a chegada dos parentes dos suspeitos – uma exigência deles –, eles decidiram se entregar”, informou o agente à reportagem.

Na delegacia, um deles chegou a sorrir para as câmeras (Claudio Pinheiro)

Os três suspeitos foram detidos sem ferir os reféns. Um deles sofreu um corte profundo no pé ao tentar escapar pulando um muro de vidro e precisou de atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci antes de ser conduzido à delegacia. Os outros dois, identificados como Felipe dos Prazeres Costa e Cleiton Gomes dos Santos, já tinham passagens pela polícia por tráfico de drogas e roubo.

Michele e o marido foram atendidos pelos policiais após o resgate. O coronel destacou a importância da integração entre as equipes e a população para o desfecho positivo. “Uma das reféns utiliza cadeira de rodas e estava bastante abalada. Graças à ação coordenada e à colaboração da comunidade, conseguimos resolver a situação sem maiores danos”, afirmou.