Três suspeitos de homicídio são presos durante ‘Operação Aurá’ em Ananindeua

Três homens investigados pelo crime de homicídio foram presos durante a ‘Operação Aurá’, deflagrada pela Polícia Civil em Ananindeua. As ações ocorreram durante a tarde de sexta-feira (14/02), em cumprimento a mandados de prisão e um de busca e apreensão. Também foram realizadas mais de 250 abordagens a pessoas e veículos, entre motocicletas, carros e caminhões em toda a área.

Conforme a PC, no primeiro dia da Operação, além das prisões dos suspeitos, foram apreendidas uma caçamba irregular, nove motocicletas e um veículo com registro de roubo foi apresentado na delegacia. Também foram apreendidos oito caminhões com resíduos sólidos, que resultaram na instauração de inquéritos policiais para apurar a procedência de crimes ambientais. Os caminhões serão periciados pela Polícia Científica do Estado.

A operação, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) junto aos órgãos de segurança e trânsito estaduais e municipais de Belém, Ananindeua e Marituba, segue com reforço de mais de 300 agentes nos bairros do Aurá, Águas Lindas, Águas Claras e comunidade do Pato Macho. O objetivo é coibir e reprimir qualquer prática criminosa nesses bairros.

“Iniciamos uma grande operação integrada ontem na região do Aurá e já obtivemos resultados positivos a partir da presença policial no local. Além dos cumprimentos de mandados judiciais já efetuados, durante todo o dia de ontem, o Batalhão da Polícia Militar que atende a área não recebeu nenhum acionamento para atendimento de ocorrências, o que demonstra a eficácia do choque operacional, que inibe os ilícitos, reforça que quem tem o controle é o Estado e garante a paz social para os moradores que residem nessas áreas”, afirmou o titular da Segup, Ualame Machado.

Segundo a PC, 20 equipes atuaram no primeiro dia de ação em várias incursões por terra e rios, com acompanhamento aéreo. “As diligências culminaram no sucesso da operação, com oito procedimentos policiais que foram instaurados pela Demapa, além de três mandados de prisão referentes a homicidas e um de busca e apreensão. Uma soma de esforços que se fez fundamental para mostrar a integração entre instituições e a força da Polícia Civil e dos demais órgãos. Demonstrando que, através da cooperação, é possível atingir os objetivos que nos permitam melhorar a segurança para a população do nosso Estado”, reforçou o Delegado-Geral, Walter Resende.

Integram a operação, sob coordenação da Segup, Grupamentos de Segurança Pública Fluvial (GFLU) e Aéreo (Graesp), a Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento de Trânsito (Detran), Polícia Científica (PCE), Guardas Municipais de Belém, Ananindeua e Marituba, Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e Secretaria de Zeladoria e Conservação Municipal de Belém.