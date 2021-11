Três pessoas são presas com mais de meio quilo de maconha em Marabá

A prisão foi feita pelo Grupo Tático da Polícia Militar por volta das 13h30, desta terça-feira (23), na avenida 05 do bairro Alvorada. Eles estavam em um automóvel Fiat Mobi, vermelho, de placas QVT4A20 / Belém-PA, e, segundo a polícia, teriam dito que levariam o entorpecente, 528 gramas de maconha para um homem, cujo nome disseram não saber. Com informações do site Ze Dudu.

Os suspeitos Bruno Alves, Raylla Evelyn Araújo de Jesus e Osmar Dantas de Almeida Filho foram apresentados para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas. A PM informou que o flagrante aconteceu na avenida 05, Bairro Alvorada.

De acordo com os policiais, ao perceberem a aproximação do veículo policial, os ocupantes do Fiat mostraram uma estranha agitação, o que levantou suspeitas dos PMs. O carro foi parado pelos policiais e na revista, no banco traseiro, foi encontrada uma sacola com a droga.

No banco traseiro, viajava um casal e o condutor do carro disse que trabalha como motorista de transporte de passageiros por aplicativo, mas naquele momento estava fora da atividade.

Todos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil. À reportagem do site Zé Dudu, Bruno Alves disse que responde a processo por roubo de telefone celular.