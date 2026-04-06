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Polícia

Três pessoas são mortas a tiros durante festa em bar de Benevides

O crime ocorreu na noite de domingo (5)

O Liberal
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Três pessoas são mortas a tiros durante festa em bar de Benevides. (Foto: Redes Sociais)

Três homens foram mortos a tiros durante um ataque registrado na Rua do Fio, conhecida como Rua do Linhão, na região do Igarapé do Gelo, no bairro Maguari, em Benevides, na Região Metropolitana de Belém. As vítimas estavam em uma festa de Páscoa em um bar na noite de domingo (5). Dois homens morreram no local e o terceiro evoluiu a óbito na madrugada desta segunda-feira (6), após ser encaminhado para um hospital da região.

As vítimas foram identificadas como Garcia Nunes de Souza, Jayson Moreira Lopes e Luiz Cláudio. Segundo as informações iniciais, o crime ocorreu por volta de 23h, durante uma festa realizada em um sítio. De acordo com relatos de testemunhas, dois homens armados que chegaram em um carro prata invadiram o local e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra um grupo de pessoas.

Garcia Nunes e Jayson Moreira morreram ainda no local. Já Luiz Cláudio foi socorrido em estado grave e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Benevides, mas não resistiu aos ferimentos após receber atendimento médico. Ainda segundo testemunhas, uma grande correria foi registrada no local e os suspeitos teriam aproveitado o desespero das pessoas para fugir. Ninguém soube informar qual pode ser a motivação para o crime.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram na área para realizar o isolamento e os primeiros levantamentos. Até o momento, não há informações sobre a identidade dos suspeitos ou prisões relacionadas ao caso. A motivação do triplo homicídio deve ser esclarecida durante as investigações, assim como a identidade dos autores da ação.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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