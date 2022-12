Colisão entre motocicletas deixa 3 pessoas mortas no dia do Natal em Mosqueiro

Três pessoas morreram, no último domingo (25), feriado de Natal, no distrito de Mosqueiro, em Belém, após a colisão de duas motocicletas nas proximidades da praia do Murubira. De acordo com a Polícia Civil, que instautou inquérito para apurar o caso, as vítimas eram dois adultos, de 21 e 57 anos, e um (a) adolescente de 12 anos.

O acidente ocorreu por volta de 11h45. De acordo com o Ciop, cada moto levava duas pessoas. Um dos condutores teria tentado fazer uma ultrapassagem, o que pode ter causado a colisão. Os quatro ocupantes das motos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) ainda com vida para o Hospital Geral de Mosqueiro.

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes do 25° Batalhão atuaram, neste domingo (25), em um acidente envolvendo duas motocicletas, na avenida Beira Mar, esquina com a alameda Praiana, no distrito de Mosqueiro.

Manobra de ultrapassagem

O acidente teria sido provocado após manobra de ultrapassagem entre duas motocicletas. As vítimas foram encaminhas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) para o Hospital Geral de Mosqueiro.

Duas pessoas não resistiram aos ferimentos e as outras duas foram transferidas para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua,ainda segundo a Polícia Militar. Até o o início da noite do domingo (25), a PC ainda não tinha confirmado a terceira morte. Essa informação só foi divulgada pela polícia na manhã desta segunda (26).

Nota da PC

Em nota, a Polícia Civil informou "que o caso foi registrado por meio da Seccional do distrito de Mosqueiro". A nota também confirmou que dois adultos, de 21 e 57 anos, e um (a) adolescente de 12 anos de idade morreram após um acidente de trânsito ocorrido na tarde do último domingo (25), na Avenida Beira Mar, em Mosqueiro. "Um inquérito foi instaurado para apurar as responsabilidades pelo ocorrido.", completou a nota.