Três pessoas ficam feridas em atentado a tiros em Altamira

Um atentado a tiros deixou três pessoas feridas na noite de quarta-feira (12), em Altamira, no sudoeste do Pará. O caso é investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

O crime ocorreu por volta das 20h, na rua Poejo, no bairro São Joaquim. Segundo testemunhas, o grupo conversava em uma calçada quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e o passageiro efetuou vários disparos contra as vítimas, atingidas nas pernas e nos glúteos. Após o ataque, a dupla fugiu.

Acionadas por moradores, equipes da Políci​a Militar realizaram buscas pelos bairros próximos, mas não localizaram os suspeitos. O Corpo de Bombeiros prestou socorro às vítimas, que foram levadas ao Hospital Regional de Altamira.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas têm entre 20 e 25 anos e já possuíam antecedentes criminais. Dois dos feridos receberam alta médica ainda na noite de quarta-feira, enquanto um deles permanece internado. Informações que ajudem a polícia a localizar os suspeitos podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia (181).