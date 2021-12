Três homens serram grade de cela e fogem da Delegacia de São Félix do Xingu

Equipes das polícias Civil e Militar procuram pelos três homens que escaparam, na madrugada deste domingo (26), de uma das celas da Delegacia de Polícia Civil de São Félix do Xingu, no sul do Pará. Para tanto, eles serraram a grade, pularam e ninguém os viu mais. Entre outras perguntas sem respostas, a polícia procura saber como a serra foi parar dentro da Delegacia. Com informações do site Ze Dudu.

Segundo a polícia, os três suspeitos são Willian da Cruz Silva, Pedro Henrique Costa Mascarenhas e Wigor Silva. Consta no registro policial que eles foram presos na semana passada por supostos crimes de assalto e tráfico de entorpecentes.

A Superintendência Regional de Polícia Civil do Alto Xingu informou que abriu inquérito para apurar as circunstâncias e possíveis responsabilidades pela fuga dos homens, mas até então não há informações sobre envolvidos no caso e também sobre o paradeiro dos acusados.