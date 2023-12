Três homens são presos por Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, em Belém

Três homens foram presos na última sexta-feira (15) suspeitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de arma de fogo, no bairro do Barreiro, em Belém. A autuação ocorreu após uma denúncia a uma guarnição do Batalhão de Rondas Táticas Motorizadas (ROTAM) que realizava o patrulhamento pela área.

Conforme os policiais da Rotam, a equipe realizava rondas pela avenida Pedro Álvares Cabral, quando foram acionados por um homem que informou que na passagem Santa Rosa, cinco suspeitos estariam comercializando entorpecentes. a pessoa ainda informou que os suspeitos estavam com uma arma de fogo, intimidando e ameaçando os moradores que transitavam pela região.

Os policiais solicitaram apoio de outras duas guarnições e foram até o local informado. Chegando lá, havia quatro pessoas. Um dos suspeitos teria apontado a arma em direção aos militares, dando início a um confronto. Ele foi atingido e imediatamente socorrido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sacramenta, mas não resistiu e morreu.

Durante a abordagem nos outros três homens, foram encontrados 44 papelotes e um pedaço grande de substância semelhante a oxy, três papelotes de material análogo à cocaína, 65 papelotes de substância similar à maconha, além de rádios comunicadores, uma pistola taurus cal.380, com um carregador e seis cartuchos intactos, cal.380, sem documentação.

Após a constatação dos fatos, os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados até a delegacia de Polícia Civil da Sacramenta, para realização dos procedimentos cabíveis.