Suspeito de comandar tráfico no município de Curuá é preso pela PC

O suspeito de liderar o tráfico de drogas no município de Curuá, no oeste paraense, foi preso na sexta-feira (15), pela Polícia Civil de Santarém. Identificado como Eldon Pinheiro, o investigado foi autuado durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva contra ele, deflagrado na 4ª fase da Operação Ozimandia.

Conforme as autoridades, o suspeito estava hospedado em um hotel na Avenida Cuiabá, no bairro Liberdade, quando foi preso. Segundo o que foi apurado nas investigações policiais, Eldon seria de um grupo criminoso. No entanto, as informações sobre a suposta filiação a uma facção criminosa não foram confirmadas pela polícia.

A ação ocorreu após informações de um informante sobre a presença de Eldon no hotel onde foi preso. Além disso, a colaboração entre as forças de segurança e o delegado responsável pela ação foi fundamental para o sucesso da operação. A prisão preventiva de Eldon está em processo legal e ainda em curso. Outros detalhes sobre as acusações contra o suspeito não foram divulgados. Eldon Pinheiro foi encaminhado à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foram realizados todos os procedimentos cabíveis.