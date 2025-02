Três crianças são encontradas mortas no sudoeste do Pará

O desaparecimento de três crianças em Pacajá, no sudoeste do Pará, terminou de forma trágica. Na manhã deste sábado (22/2), os corpos das irmãs Cristianny e Ana Cristina, de 8 e 11 anos, e da amiga Esteyce Rebeca, de 10 anos, foram encontrados em um açude, causando grande consternação na comunidade. Com informações do site Correio de Carajás.

As três meninas saíram por volta das 16 horas de sexta-feira (21/2) da casa das irmãs, localizada na rua Getúlio Vargas, no Bairro Novo Horizonte, para brincar nas proximidades. No entanto, pouco tempo depois, desapareceram sem deixar vestígios. Preocupados com o sumiço, familiares e amigos iniciaram uma mobilização nas redes sociais na tentativa de obter informações que levassem ao paradeiro das crianças.

Na manhã deste sábado, um morador que participava das buscas encontrou sinais próximos a um açude no final da rua Cícero Rodrigues, no mesmo bairro, que poderiam indicar a localização das meninas. Em um vídeo gravado no momento do resgate, ele relata que entrou na água e encontrou o primeiro corpo. Minutos depois, localizou o segundo cadáver. Outros moradores, alertados pelo chamado do homem, ajudaram a retirar a terceira vítima da água.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas e isolaram a área para preservar a cena. A autoridade policial de Pacajá solicitou a presença da equipe da Polícia Científica, responsável pela perícia e remoção dos corpos. Os cadáveres foram encaminhados para exames que esclarecerão as causas das mortes.

O caso segue sob investigação para determinar as circunstâncias do ocorrido. A tragédia deixou a comunidade de Pacajá em estado de perplexidade, e amigos e familiares das vítimas clamam por respostas. A prefeitura do município ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso.

A reportagem solicitou mais informações às polícias Civil e Militar, e aguarda retorno.