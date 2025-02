Dupla é presa em flagrante por suspeita de tráfico de drogas no Paar

O 29º Batalhão de Polícia Militar realizou a prisão de dois homens na tarde da sexta-feira (21), na Travessa SN-21, no bairro do Paar, em Ananindeua. A dupla foi detida por suspeita de tráfico de entorpecentes.

Os suspeitos foram encontrados na via pública durante um patrulhamento dos policiais militares. Ao perceberem a aproximação dos militares, os dois homens tentaram fugir do local, mas foram alcançados e submetidos à uma revista.

Com um dos suspeitos a polícia encontrou uma embalagem que continha 35 porções de um entorpecente, que de acordo com os agentes, se assemelha a maconha. Todas já estavam devidamente separadas para uma possível venda. Com o segundo suspeito, foram encontradas 104 porções da mesma substância, além de R$ 30 em espécie e uma balança de precisão.

Com o flagrante por tráficos de drogas, os dois suspeitos foram detidos no local. Os policiais identificaram que ambos já possuem antecedentes criminais.

A dupla foi encaminhada para a delegacia mais próxima, para a realização dos procedimentos legais.