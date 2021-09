Traficante que se passava por pedreiro é preso em Castanhal

A Polícia Civil, por meio da Superintendência Regional Guamá, cumpriu um mandado de recaptura em desfavor de um homem, cuja identidade não foi divulgada, pelo crime de tráfico de entorpecentes e prisão em flagrante pelo mesmo delito, na última sexta-feira, 10, no município de Castanhal.

O homem estava foragido desde agosto de 2017. Ele foi localizado após as autoridades policiais receberem denúncias de que o homem comercializava drogas em sua residência e exercia a função de auxiliar de pedreiro em uma obra na cidade.

De posse das informações, como nome e endereço do suspeito, os policiais se deslocaram até o bairro Fonte Boa, onde efetuaram uma campana para a sua prisão.

O investigado foi abordado e, no interior da casa, os agentes da PC apreenderam um tablete de aproximadamente um quilo de maconha, tipo limãozinho, e várias porções do mesmo entorpecente. Com este flagrante, foi realizada a prisão do suspeito.

Na autuação, o investigado ainda tentou usar um nome falso, porém já possuía cadastro criminal por roubo e tráfico de drogas. Ele e as apreensões foram encaminhadas para a Seccional do Jaderlândia, no mesmo município, onde foram efetivados os procedimentos devidos.