Traficante preso na operação que matou líder do CV no Pará exibia cachorro armado nas redes sociais

A imagem de um cachorro usando coldre e uma arma chamam atenção nas redes sociais. Se trata de um cão da raça americana bully, que pertencia ao traficante Breno Vinicius Garção Martins, conhecido como "Breno Ramster" ou "Breno Matuto", um dos principais líderes do tráfico em Sergipe, preso na última quinta-feira, 23, no Rio de Janeiro, na mesma operação policial em que morreu o líder do Comando Vermelho, no Pará, Leonardo Araújo, conhecido como 'L 41'.

VEJA MAIS

Breno costumava se exibir nas redes sociais, ostentando dinheiro, armas e bens onde passou a morar, no Rio de Janeiro, depois de danificar a tornozeleira eletrônica e fugir de Sergipe, conforme aponta o diretor Departamento de Narcóticos (Denarc-SE), delegado Ataíde Alves: "Tanto que, em 2021, foi presa uma mulher que trazia mais de mil munições do Rio de Janeiro. Ela, ao ser interrogada, confessou que foi Breno que mandou o material bélico para Sergipe. Ele danificou a tornozeleira eletrônica, fugiu e se escondeu no Rio de Janeiro”.

Uma das publicações de Breno que mais chama atenção é de um cachorro usando um coldre e 'posando' ao lado de uma arma de grande porte. Outras imagens chegavam a mostrar o animal em meio a outros suspeitos e armamentos.

Breno foi preso após um monitoramento de 15 dias na comunidade da Nova Holanda, no Complexo de Comunidades da Maré, na Zona Oeste da capital fluminense. A informação foi publicada na manhã desta sexta-feira, 24, em coletiva do Departamento de Narcóticos (Denarc), que trabalhou em conjunto com o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope/RJ) e com a Divisão de Inteligência (Dipol).