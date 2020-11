Traficante é preso em flagrante com 90 pedras de óxi na Marambaia

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso após ser flagrado com 90 pedras de óxi na noite deste sábado (28), no bairro da Marambaia, em Belém. A ação fez parte da operação "BAC nos bairros", realizada pelo Batalhão de Ações com Cães (BAC).

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes realizavam rondas pela localidade, quando observaram um homem em atitude suspeita, carregando um pacote e saindo de uma comunidade, localizada na passagem Dalva. Os policiais decidiram abordá-lo e, durante a revista pessoal, um dos cães farejou uma quantidade de entorpecentes que estava na embalagem.

Ao ser questionado, o homem teria revelado para os policiais que também escondia mais quantidade da droga na residência onde morava, no bairro da Maracacuera, Distrito de Icoaraci. A equipe então se deslocou até o endereço e, ao chegar no local, os cães farejaram mais uma quantidade de drogas, totalizando 90 pedras de óxi.

O homem foi preso em flagrante e conduzido para a Seccional da Marambaia, onde foram realizados os procedimentos administrativos cabíveis.