Traficante é preso em flagrante com pedras de crack, em Marabá

Um homem identificado como Cassio Pereira da Silva foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas na noite de quarta-feira (1), na Vila Canaã, localidade conhecida como "Vila do Rato", em Marabá, sudeste do Pará. Com o acusado, a Polícia Militar disse ter apreendido mais de 20 pedras de crack. As informações são do portal Debate Carajás.

De acordo com a PM, a guarnição fazia ronda pelo Núcleo Velha Marabá e, ao avistar os policiais se aproximando, o acusado teria jogado fora alguns objetos suspeitos e tentado fugir do local. Ele foi abordadado e, questionado, negou que tenha jogado alguma coisa fora.

Os policiais fizeram então uma busca pelo local e encontraram 23 petecas de crack. Ainda segundo a PM, Cassio teria confessado que a droga pertencia a ele, e alegou que seria apenas um usuário de drogas.

Ele foi preso e conduzido à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foi autuado e vai responder pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar a até 15 anos de prisão.