Trabalhador morre esmagado por escavadeira no interior do Pará

Na manhã de quarta-feira (8), um trabalhador morreu esmagado por uma escavadeira hidráulica após o banheiro químico onde ele estava ser destruído pela máquina em uma área de obras. O caso aconteceu em Porto Trombetas, município de Oriximiná, no oeste do Pará. O canteiro de obras é onde estão sendo realizados serviços de terraplanagem e construção civil pela empresa AC Parceria, contratada pela Mineração Rio do Norte (MRN). Com informações de Giro Portal.

VEJA MAIS

O trabalhador que morreu é Anderson Brito, natural de Terra Santa. Funcionários da empresa AC Parceria, que trabalhavam com Anderson, disseram ele tinha entrado no banheiro há poucos minutos quando a estrutura foi esmagada pela retroescavadeira que estava sendo operada por um funcionário da terceirizada. O operador do equipamento disse que não sabia que tinha alguém dentro do banheiro químico que foi destruído.

Logo após o ocorrido, a polícia foi acionada e se deslocou para o reservatório SP 25, local da obra onde tudo aconteceu, e isolou a área para levantar informações. Por meio de nota, a MRN informou que as circunstâncias do fato estão sob investigação e que colabora com as autoridades competentes, que se encontram no local, para apuração.