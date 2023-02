Jovem é morto a tiros em Santarém, no oeste do Pará

Um jovem, identificado como Lucas da Silva Riker, de 21 anos, foi morto a tiros, na manhã da última quarta-feira (8), na Rua Santarém, bairro Maicá, no município de Santarém, no oeste do Pará. Os disparos atingiram o peito e o braço da vítima. As informações são de O Impacto Santarém.

Segundo testemunhas ouvidas pelo portal, Lucas da Silva foi baleado na Rua Ubirajara Bentes, mas correu do local e veio a desfalecer na via próxima, morrendo instantes depois. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito.

Uma familiar da vítima ainda teria encontrado o jovem vivo, mas ele não teve condições de revelar a identidade do autor do crime. A parente de Lucas não deu detalhes se ele tinha passagens pela polícia. “Agora isso está na mão da polícia. Eu quero justiça. Os dois tiros que eles deram não vão ser em vão. Pode me filmar, que quem fez isso, estão vendo”, desabafou.

A área foi isolada para coleta de informações do local do crime e remoção do corpo pela Polícia Científica. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios (DEH).