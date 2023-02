Idoso é agredido brutalmente pelo próprio filho em Santarém; suspeito foi preso

Valdir Leal Travassos, 30 anos, foi preso por agredir brutalmente o pai, Raimundo Soares Travassos, 73, na tarde de terça-feira (7) em Santarém, município no oeste do Pará. O caso ocorreu na Comunidade Igarapé-Açu, região do Lago Grande. As autoridades não disseram o que teria motivado a violência. Com informações de O Impacto.

A vítima foi resgatada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já na comunidade de Aninduba. Os paramédicos perceberam que Raimundo apresentava sinais de espancamento e corte contuso na cabeça.

Ele foi encaminhado para a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Curuai.

Após ser detido, Valdir foi conduzido a unidade policial de Santarém, onde deve ser autuado por violência doméstica. ‌

Em nota, a Polícia Civil do Pará informou à redação integrada de O Liberal que Valdir foi encaminhado para a delegacia do município de Juruti e autuado em flagrante pelo crime de violência doméstica. A vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde e o preso encontra-se à disposição da justiça.