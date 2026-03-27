Totem de segurança identifica foragido por homicídio em Castanhal, através de reconhecimento facial

Um homem com mandado de prisão em aberto foi encontrado na Feira da Ceasa de Castanhal, no Nordeste paraense. A identificação foi possível através da tecnologia de reconhecimento facial de um totem de monitoramento da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), instalado na área central do município. Apresentado ao delegado na tarde desta quinta-feira (26), ele passou pelos procedimentos legais e retornou ao sistema prisional.

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Após o alerta emitido, o Centro Integrado de Operações (Ciop) acionou uma viatura da Polícia Militar, que encontrou o foragido. Antes de ser encaminhado à Delegacia de Polícia de Castanhal, o homem confessou aos militares a autoria do crime, cometido na própria cidade, e informou que estava foragido do sistema penal. Ele também revelou ter alterado o nome para dificultar a identificação pelas autoridades.

Criminoso admite autoria de homicídio em Castanhal após ser detido com auxílio do totem de segurança. (Foto: Divulgação)

Estratégia

Em Castanhal, os totens de segurança pública foram instalados em pontos estratégicos da cidade, como o distrito do Apeú, a praça do Estrela e o cruzamento da Avenida dos Universitários com a Avenida Brasil. Os dispositivos integram o projeto “Cidades Inteligentes”, que busca reforçar a segurança pública por meio do uso de tecnologia, videomonitoramento, inteligência artificial, entre outros.

As estruturas contam com quatro câmeras de alta resolução, com alcance de 360 graus, além de botão de emergência que permite contato direto com o Ciop. Quando acionado, o sistema possibilita o envio imediato de equipes ao local para atender a ocorrência. Os equipamentos também dispõem de reconhecimento facial, leitura de placas de veículos, alarmes sonoros e alto-falantes.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ed-Lin Anselmo, destacou a contribuição dos equipamentos para a estratégia do Sistema de Segurança em todo o Estado. “Quando alguém precisa de atendimento policial ou presencia um acidente, em vez de procurar um telefone ou aguardar a chegada de uma viatura, pode simplesmente acionar o botão do totem e falar diretamente com o Ciop”, frisou.

O titular da Segup acrescentou que a tecnologia embarcada nos equipamentos também permite identificar pessoas com pendências na Justiça. “Foi por meio de toda essa estrutura tecnológica, aliada ao trabalho dos nossos agentes, que conseguimos localizar foragidos, como ocorreu em Castanhal. Isso garante mais segurança à população e resposta mais rápida ao crime”, completou.