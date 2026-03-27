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Polícia

Casal é preso suspeito de matar o próprio filho e outro homem após discussão em Xinguara

O crime ocorreu na quinta-feira (26) no setor Frei Henry

O Liberal
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A imagem mostra as vítimas que foram baleadas e morreram em Xinguara. (Foto: Redes Sociais)

Jeferson Pereira da Silva e Vagner da Conceição Secundo foram mortos a tiros no município de Xinguara, no sul do Pará, na madrugada de quinta-feira (26). Os principais suspeitos de cometerem o crime são o pai e a mãe de Vagner, que teriam assassinado as vítimas após uma discussão. O casal foi preso e uma arma de fogo e um facão apreendidos.

"A Polícia Civil informa que um homem e uma mulher foram apresentados pela Polícia Militar à Delegacia de Xinguara, onde foram autuados em flagrante por duplo homicídio. Ambos estão à disposição da Justiça. Uma vítima morreu no local e a outra foi encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu. As buscas continuam para esclarecer o caso", comunicou.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes do 17º Batalhão foram acionadas por volta de 0h40, após moradores relatarem uma briga seguida de disparo de arma de fogo na rua Girassol, no setor Frei Henry. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma das vítimas, identificada como Jeferson Pereira da Silva, caída ao chão e sendo socorrida por populares.

Durante a ocorrência, os militares foram informados sobre uma segunda vítima, localizada na rua Vitória. Tratava-se de Vagner. Ambos haviam sido atingidos por disparos de espingarda e foram socorridos por equipes do Samu até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não resistiram aos ferimentos.

Testemunhas relataram que o crime teria sido motivado por uma discussão entre os envolvidos, porém as circunstâncias exatas ainda não foram totalmente esclarecidas. O principal suspeito foi localizado pouco depois do crime, enquanto tentava deixar o município. Ele foi preso em flagrante. Na residência do homem, os policiais encontraram vestígios de sangue e apreenderam uma espingarda calibre 20 e um facão com marcas de sangue, que estavam escondidos no telhado do imóvel. A mãe de Vagner, que estava no imóvel, também foi presa.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, onde permanecem à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação e não está descartada a participação de outras pessoas na ocorrência.

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