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Polícia

Homem é morto a tiros dentro de sucata em Canaã dos Carajás

O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (26)

O Liberal
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Homem é morto a tiros dentro de sucata em Canaã dos Carajás. (Foto: Redes Sociais)

Um homem identificado como Francisco Conrado Sousa foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (26), no município de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. De acordo com as primeiras informações, o crime foi registrado na Avenida Pará, no bairro Paraíso das Águas, onde funciona um espaço de sucata. O local também era utilizado pela vítima como moradia, já que ela vivia em situação de vulnerabilidade social.

Segundo as informações policiais, o homicídio foi registrado por volta de 1h30. Moradores da região acionaram as autoridades policiais e relataram que ouviram disparos de arma de fogo. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a vítima morta e com várias perfurações de tiros pelo corpo. 

Equipes da Polícia Civil estiveram no local e iniciaram as investigações. Uma das linhas apuradas aponta que o crime pode ter relação com a cobrança de dívida ligada ao tráfico de drogas, mas essa hipótese ainda está em fase de apuração.

A área foi isolada para a realização dos trabalhos periciais, e equipes da Polícia Científica fizeram a remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Parauapebas para os procedimentos necessários.

Segundo informações preliminares, a vítima possuía histórico criminal, incluindo envolvimento em um caso de latrocínio no estado do Maranhão, além de outros registros. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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