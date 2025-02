Torcedora do Paysandu pega marido com outro homem e parte para a agressão

Uma cena de ciúmes e fúria chamou a atenção nas redes sociais nesta quinta-feira (20), após um vídeo registrar uma mulher agredindo o marido em uma movimentada rua de Belém. Vestindo uma camisa do Paysandu e boné, a mulher teria flagrado o companheiro em situação íntima com outro homem e, em meio à comoção, desferiu uma série de tapas no marido em plena via pública. "Doeu no meu coração, filho da p*ta!", desabafou a mulher traída.

Nas imagens que circulam online, a esposa aparece de joelhos sobre o companheiro, desferindo golpes contínuos enquanto expressava sua indignação. O registro, feito por um espectador que acompanhava a cena, capturou não apenas a agressão, mas também os comentários irônicos de quem filmava, incluindo frases como "olha o caqueado!".

"Mano, é sete meses [juntos]!", disse a mulher. Em meio aos tapas, a mulher deixou claro seu desespero e raiva, misturando xingamentos e declarações impactantes: "Tu achas que eu vou gostar do cara comendo o c* do meu marido?". "Te dá-lhe uma facada. Eu quero te matar, eu!", declarou.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identificação dos envolvidos, possíveis medidas legais ou se a polícia foi acionada.