Jogadora de vôlei da Seleção Brasileira expõe traição de namorado: 'Ele é um lixo'

A líbero do Praia Clube e da Seleção Brasileira de vôlei, Nathalia Araújo, conhecida como Natinha, expôs traição do namorado em uma live no Instagram no último domingo (9). Visivelmente abalada, Natinha revelou que descobriu a traição ao fazer uma visita surpresa ao agora ex no Rio de Janeiro. Segundo a atleta, o namorado, João Pedro, que é massagista e fisioterapeuta, estava traindo com a criadora de conteúdo digital Luana Mariá.

“Um dos momentos mais difíceis da minha vida, profissionalmente, e achando que ele tava do meu lado, achando que ele tava do meu lado, mas ele não tava, não. Ele tava aqui no Rio de Janeiro com essa vagab*nda me traído. Isso que ele tava fazendo”, disse a jogadora.

VEJA MAIS

“Ele é um lixo. Para que todos vocês saibam aqui, pra não ficar lá pagando para ele não. Não paguem pau pra homem lixo, sem vergonha. Não tem um pingo de vergonha na cara dele. Me prometeu, depois de tudo que eu passei (…)”, continuou.

Em um print compartilhado nos stories, que foi apagado horas depois, Nathalia ainda expôs o perfil do Instagram de Luana Mariá e a chamou de “vagabund**”.

Print (Redes Sociais)

Logo após a situação se acalmar, a atleta gravou um novo vídeo para atualizar os seguidores e contou que estava na casa de uma amiga, que a acolheu após o ocorrido.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)