Tiroteio termina com duas mortes em Uruará, no sudoeste paraense

Um tiroteio terminou com pelo menos duas mortes e um ferido na zona rural de Uruará, no sudoeste paraense. O crime ocorreu dentro da fazenda Laço Aberto, na vicinal do quilômetro 160 sul, na manhã desta quarta-feira (29). Dono da propriedade, Luciano da Silva Emerciano morreu no local, assim como um funcionário de prenome Wallace. O filho do fazendeiro, um jovem de 20 anos de prenome Wesley, também foi atingido, socorrido e encaminhado até uma unidade hospitalar da cidade.

As informações preliminares indicam que a fazenda foi invadida por homens encapuzados. O primeiro alvo foi Luciano, que foi alvejado e morreu sentado em uma cadeira na varanda. Depois, os atiradores foram até o curral e fizeram outras vítimas. A ação criminosa durou cerca de 10 minutos. Não há detalhes de quantas pessoas participaram do crime. As informações são do portal Confirma Notícias.

Não há detalhes do que pode ter motivado o crime. Os criminosos fugiram em seguida. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, que iniciou diligências em busca dos envolvidos. As investigações deverão ser conduzidas pela Polícia Civil, que deve esclarecer se o caso tem relação com um rixa antiga entre Luciano e um rival.