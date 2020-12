VÍDEO: Assalto com refém tem tiroteio e capotamento de veículo na avenida Augusto Montenegro

Um intenso tiroteio fechou a rodovia Augusto Montenegro no início da tarde desta sexta-feira (11) e assustou motoristas e pedrestes. A ação ocorreu em frente ao Panorama 21, no bairro do Mangueirão, em Belém. De acordo com uma testemunha, criminosos subiram em uma van de transporte alternativo e anunciaram o assalto, nas proximidades de um supermercado na esquina da avenida Independência. Em determinado momento, um deles tomou a direção do veículo. Veja:

À redação Integrada de O Liberal, a Guarda Municipal informou que o veículo já vinha sendo perseguido por policiais militares, que notaram a ação suspeita. Quando o veículo passou por uma blitz promovida pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e Guarda Municipal de Belém, em frente à sede do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), agentes municipais também deram início à perseguição como suporte à PM.

A perseguição contou com um diversos disparos de arma de fogo por parte das autoridades policiais, principalmente direcionados aos pneus, com objetivo de parar os criminosos. Parte da ação foi registrada em vídeos que tomaram aplicativos de mensagens.

Uma mulher de prenome Michele, da cooperativa ligada à van, fala como foi o assalto com reféns: "Eles abordadam a van próximo do líder da Augusto Montenegro. Tomaram o volante do motorista e seguiram em fuga", conta. Ouça:

Segundo ela, cerca de dez passageiros estavam na van. Duas pessoas ficaram feridas na ação. A van capotou depois de ter os pneus estourados pela polícia.

Pelo menos dois envolvidos na ação criminosas foram detidos e encaminhados à Delegacia da Marambaia.

A Redação Integrada de O Liberal apura mais informações. Acompanhe.