VÍDEO: Assaltantes de van que capotou na Augusto Montenegro dizem que assalto era por remédio

Os dois jovens assaltantes que conseguiram instaurar o terror no início da tarde desta sexta-feira (11), durante um assalto com refém na avenida Augusto Montenegro, deram uma justificativa para o crime. Segundo Jonathan Alan Carvalho de Oliveira, de 23 anos, a ação foi realizada para que ele conseguisse comprar um remédio para o filho. O comparsa Alexandre Madureira da Silva, de idade desconhecida, preferiu ficar calado boa parte do tempo.

"O meu filho tem epilepsia. O remédio dele é R$190. O meu filho, algumas outras vezes, já caiu do meu braço sem eu conseguir ajudar ele", disse, em um trecho da conversa com a Redação Integrada de O Liberal. O jovem ainda declarou que o remédio não é fornecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). "Não é dado em posto de saúde. Já corri muito atrás desse remédio. Nunca me deram", conta. A medicação em questão é Trileptal, indicado para tratar convulsões causadas pela epilepsia.

Após o crime, os dois foram detidos e apresentados na Seccional da Marambaia para os procedimento cabíveis.

Assalto com refém contou com tiroteio e capotamento de van

O crime assustou motoristas e pedrestes que passavam pela avenida Augusto Montenegro, nas primeiras horas desta tarde. Dois homens entraram em uma van de transporte e anunciaram o assalto. Em determinado momento, um deles tomou a direção do veículo. A Polícia Militar notou a ação suspeita e começou a perseguir o veículo. Na frente de uma blitz realizada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e Guarda Municipal de Belém, em frente à sede do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), agentes municipais também deram início à perseguição como suporte à PM.

A partir daí, muitos tiros com objetivo de parar o veículo resultaram no capotamento da vã. Dois passageiros teriam ficado feridos na ação.

Com a dupla foram apreendidos dois simulacros de arma de fogo, quatro celulares, um relógio digital e a chave de um veículo.