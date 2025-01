Tiroteio em Ananindeua: Criminosos são baleados durante fuga em assalto

Dois bandidos foram baleados por um policial militar à paisana após roubarem o carro de um motorista de aplicativo próximo a uma padaria na avenida SN 21, no conjunto Guajará 1, em Ananindeua, nesta quinta-feira (09/01).

A ação começou quando o PM, que estava de moto, presenciou o crime e decidiu intervir. Ele perseguiu os criminosos por alguns metros e disparou contra eles, atingindo os dois. Os tiros, que totalizaram pelo menos sete, foram efetuados em frente à panificadora Assis.

Os criminosos baleados foram socorridos e levados ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. Um terceiro suspeito conseguiu fugir e está sendo procurado pela polícia. Durante a abordagem, foi apreendida uma arma calibre .40, utilizada pelos bandidos.

Um dos bandidos foi identificado como Williames Monteiro da Costa. O comparsa que foi baleado junto com Williames e o terceiro criminoso, que conseguiu fugir do local, ainda não foram identificados.

A vítima do roubo, que prefere não se identificar, está em estado de choque. O motorista, que estava trabalhando no momento do crime, foi encaminhado à Seccional da Cidade Nova para prestar depoimento.