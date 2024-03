Tentativa de assalto à loja de material de construção termina com suspeitos baleados em Belém

Dois homens não identificados foram baleados no final da tarde desta quarta-feira (13), durante ação da Polícia Militar, registrada após uma tentativa de assalto a uma loja de materiais de construção, no bairro do Jurunas, em Belém. Em contato com a assessoria de comunicação da PM, até por volta das 23h, não havia nenhuma confirmação oficial sobre a morte dos suspeitos do crime. Nenhum policial ficou ferido.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) 6 concursos federais estão abertos no Pará; saiba quais]]

Consta no relatório da Polícia Militar que u​ma guarnição do 20º Batalhão fazia o policiamento escolar quando foi acionada por populares a respeito de um roubo que estaria ocorrendo no estabelecimento. Os agentes se deslocaram até a loja de material de construção, onde se depararam com um dos suspeitos mantendo uma pessoa refém, sob a ameaça de uma arma de fogo.

Ao avistar os policiais, o suspeito saiu correndo apontando o armamento na direção dos PMs, que atiraram, mas não conseguiram impedir a fuga do criminoso, bem como do comparsa dele. A dupla fugiu em uma motocicleta, tomando rumo desconhecido.

Os policiais solicitaram apoio e deram início às diligências que culminaram com o baleamento dos suspeitos. Com eles, a polícia apreendeu uma arma de fogo, um colete balístico, além de duas calças da PM.