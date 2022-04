Tio estupra sobrinha de 11 anos e se entrega à polícia, em Irituia

José Roberto Maia Pantoja, mais conhecido como “Fito” foi preso na tarde desta sexta-feira (15), sob a acusação de estuprar a sobrinha dele de 11 anos de idade. O crime aconteceu na quinta-feira (14), na comunidade Maracaxeta, no município de Irituia, no nordeste do Pará. Com informações do Debate Carajás.

A denúncia da violência sexual contra a criança foi feita pela mãe da vítima. Ela procurou a Delegacia de São Miguel do Guamá, na mesma região de Irituia. No Boletim de Ocorrência (B.O.), a mulher afirma que a filha foi estuprada por “Fito”, que fugiu

Ela conta também que levou a menina para receber atendimento médico no Hospital de São Miguel Guamá. O delegado da Polícia Civil, Ronaldo Lopes, de imediato, acionou a Polícia Militar e uma equipe das Rondas Ostensivas com o Apoio de Motocicleta (Rocam) e uma viatura de apoio iniciaram a captura de Fito, junto com a Polícia Civil.

Por volta das 18h, o próprio Fito procurou a Delegacia de São Miguel e se entregou. Ele confessou o crime e foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável majorado pelo grau de parentesco e está à disposição da Justiça.