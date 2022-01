Testemunha de execução de cantor é assassinada a tiros em Capitão Poço

A Polícia Civil investiga a execução de uma mulher, ocorrida na tarde do último sábado (15), na cidade de Capitão Poço, no nordeste paraense. Identificada como Taciane Miranda, de 28 anos, a vítima foi morta a tiros na própria casa, enquanto estava deitada numa rede. A mulher era testemunha ocular de um crime de grande repercussão registrado na cidade: a execução do cantor Madson Felipe, de 37 anos.

Segundo as autoridades policiais, dois homens teriam invadido a casa e disparado contra a mulher. Depois de alvejar a vítima, os algozes fugiram sem deixar pistas. Conforme ressaltou a Polícia Civil, diligências estão sendo feitas para identificar e localizar os autores, bem como investigar a motivação do crime.

O órgão pediu ainda que qualquer informação referente ao caso seja repassada via Disque-denúncia, 181. O sigilo é garantido e a ligação é gratuita. Um inquérito policial foi instaurado na delegacia da cidade para apurar o crime, classificado como homicídio doloso. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil.

Testemunha de crime

Taciane Miranda era considerada uma das testemunhas-chave no caso da morte de Madson Felipe, de 37 anos. O crime ocorreu no dia 22 de setembro de 2020, também na cidade de Capitão Poço. O caso ocorreu por volta das 20h30, no residencial onde ele morava com a família, afastado do centro da cidade. Ele deixou esposa e duas filhas, uma adolescente e uma criança de um ano de idade.

Dois policiais militares, acusados de envolvimento no crime, foram foram presos preventivamente pela Polícia Civil no dia 4 de março. Eles foram liberados pouco depois por decisão judicial.