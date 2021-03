Policial envolvido em morte de cantor em Capitão Poço é preso

A Polícia Civil cumpriu, nesta quinta-feira (4), dois mandados de prisão contra policiais militares, que não tiveram suas identidades divulgadas, acusados de envolvimento na morte do cantor Madson Felipe, de 37 anos, no município de Capitão Poço, nordeste paraense, em setembro do ano passado. Um dos alvos foi preso e já está à disposição da justiça, enquanto o outro ainda não foi localizado e encontra-se foragido.

Segundo informações da polícia, na época do crime, ambos os policiais estavam lotados em Capitão Poço. Depois, um deles, o que foi preso hoje, foi remanejado para o município de São Miguel do Guamá. O outro foi remanejado para a capital e estava no 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM), mas não foi localizado.

Em nota, a Polícia Militar do Pará (PMPA) informou que apoiou, por meio de sua corregedoria geral, a Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil no cumprimento de dois mandadoos de prisão contra dois policiais militares, e confirmou que apenas um deles foi localizado.

Quaisquer informações que possam ajudar na localização do foragido podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

O caso

O cantor Madson Felipe, 37, foi executado a tiros em Capitão Poço, na noite de 22 de setembro de 2020. O caso ocorreu por volta das 20h30, no residencial onde ele morava com a família, afastado do centro da cidade. Ele deixou esposa e duas filhas, uma adolescente e uma criança de um ano de idade.

Segundo testemunhas, a vítima estava sentada no pátio da casa quando dois homens em uma moto se aproximaram e efetuaram os disparos. Pelo menos duas balas atingiram o cantor, que foi socorrido e levado para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.