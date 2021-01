Tesouro é encontrado em Colares e prefeitura aciona a polícia para impedir comercialização de objetos

Um tesouro repleto de moedas e outros adereços, aparentemente em prata e bronze, foi encontrado neste domingo, 17, na ilha de Colares, município do nordeste do Pará. A informação foi confirmada pela Prefeitura da localidade, que afirmou ainda que irá acionar a Polícia para impedir a comercialização do tesouro na internet.

Os objetos estavam enterrados em um buraco.

A reportaem do portal oliberal.com entrou em contato com a Polícia Civil para saber detalhes da ocorrência e andamento das investigações e aguarda retorno.

Outras informações em breve.