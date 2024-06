Terceiro acidente é registrado na Transamazônica em uma semana

O terceiro acidente, em uma semana, foi registrado na manhã desta quinta-feira (13), na rodovia Transamazônica, a BR-230, no Pará. Desta vez, o trecho em que houve a colisão foi o que liga o município de Altamira a Brasil Novo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu à ocorrência e afirma que houve uma pessoa ferida.

Segundo informações preliminares apuradas pelo site Confirma Notícia, testemunhas contaram que um carro de passeio trafegava de Brasil Novo em direção a Altamira quando um caminhão teria, supostamente, feito uma ultrapassagem e bateu na frente e na lateral do veículo, que foi parar no acostamento. Com o impacto da batida, a frente do carro menor ficou completamente destruída.

O site também informa que, na picape, estavam dois passageiros, um homem e uma mulher, que ficaram bastante feridos e, segundo testemunhas, foram encaminhados até uma unidade hospitalar. Entretanto, informações obtidas pela Redação Integrada de O Liberal junto à PRF dão conta de que apenas o condutor da caminhonete, uma FIAT/Strada, sofreu lesões leves. O relatório final da ocorrência ainda não foi concluído.

Outros acidentes

Outros dois acidentes na Transamazônica foram registrados em sete dias. No primeiro, no dia 6 de junho, o motorista de caminhão Pedro Henrique Barbosa da Silva, de 28 anos, morreu após perder o controle da direção do veículo enquanto passava pela “Ladeira da Velha”, como é conhecido o trecho da via, à altura do município de Pacajá. Ele despencou de uma altura aproximada de 70 metros. Os passageiros do caminhão, Webon da Cruz Silva e Edson dos Santos Sousa, sobreviveram.

No dia 7 de junho, o adolescente de 14 anos, identificado como Carlos Henrique Leal de Oliveira, estava em uma motocicleta quando foi atingido por uma caminhonete no Km 190 da Transamazônica, em Uruará. A densa poeira na pista teria provocado o acidente.