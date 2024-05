Motociclista morre em colisão entre duas motos na Transamazônica, em Uruará

O motociclista Jefferson Santos de Assis, de 29 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito na rodovia Transamazônica, município de Uruará, sudoeste do Pará. O caso ocorreu na manhã de quarta-feira (29/05), quando a vítima trafegava pelo quilômetro 140 da rodovia BR-230 e colidiu com outra moto que seguia no sentido contrário. O outro condutor foi socorrido com vida.

Ainda não há mais informações sobre as circunstâncias da colisão. No entanto, vários moradores da área relataram que o trecho onde o sinistro ocorreu não possui pavimentação asfáltica e, sempre que veículos passam por lá, tem muita poeira, o que pode ter contribuído para o acidente.

Jefferson morreu no local. O outro condutor ficou jogado na pista e recebeu ajuda de pessoas que passavam pela área. Momentos depois, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou e encaminhou a vítima para o hospital municipal de Uruará. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde do segundo motociclista.

Uma viatura da Polícia Científica foi acionada e fez a perícia e remoção do corpo de Jefferson, que foi levado para o IML de Altamira. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.