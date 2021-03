Mulher é morta com tiro de espingarda na cabeça no sudeste paraense

Uma tentativa de duplo homicídio contra um casal, no município de São Domingos do Araguaia, resultou na morte de Bruna Moura Batista, de 24 anos. Policiais militares da cidade do sudeste paraense foram acionados, na noite desta quarta-feira (10), para atender a ocorrência no bairro São Luís. Os criminosos lançaram fogo contra o casal usando uma espingarda cartucheira e fugiram após o crime.

Conforme informações do site Correio de Carajás, o esposo da vítima, Leandro Alves Falcão, de 24 anos, foi alvejado, mas resistiu aos ferimentos e foi socorrido. Ele foi levado para o hospital municipal do município. Não há detalhes sobre o estado de saúde do homem.

Já Bruna morreu no local em que o ataque ocorreu, após ser alvo de um disparo, cujo impacto foi tão forte, que deixou partes da massa encefálica da vítima à mostra. As motivações do crime seguem sendo um mistério.

Ainda segundo a PM, ninguém testemunhou o crime ou repassou qualquer tipo de informação que auxilie na elucidação do caso. Diligências foram realizadas na localidade na tentativa de capturar os responsáveis, mas sem sucesso.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.