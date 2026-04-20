Tentativa de assalto a van termina com suspeito morto e passageiros feridos em Água Azul do Norte

Uma tentativa de assalto a uma van de transporte alternativo terminou com um suspeito morto, outro preso e passageiros feridos em Água Azul do Norte, no sul do Pará. O caso foi registrado na tarde de sábado (18/4), na rodovia PA-279, a cerca de 25 quilômetros da sede do município. O passageiro que esfaqueou o suspeito, que morreu no local, também foi detido.

"A Polícia Civil informa que um suspeito foi preso em flagrante por tentativa de roubo. Durante a ocorrência, uma pessoa que seria vítima matou um dos suspeitos e foi autuada em flagrante por homicídio. Ambos estão à disposição da Justiça. Duas pessoas ficaram feridas e receberam atendimento médico. O caso é investigado pela Delegacia de Água Azul do Norte", declarou.

De acordo com as informações policiais, o veículo fazia o trajeto entre Parauapebas e Tucumã quando dois homens anunciaram o assalto. Eles teriam entrado no veículo se passando por passageiros, e utilizado facas para render as vítimas.

Ainda conforme as informações da Polícia Militar, a ação criminosa foi frustrada após alguns ocupantes da van reagirem para impedir o assalto. Houve confronto entre os suspeitos e as pessoas dentro do veículo. Durante a luta corporal, um dos suspeitos foi atingido e morreu ainda no local. Já o comparsa foi contido pelos passageiros e amarrado até a chegada da polícia.

A confusão ainda deixou pelo menos duas vítimas feridas com lesões leves provocadas por arma branca. Um dos passageiros precisou ser encaminhado ao hospital municipal de Água Azul do Norte para atendimento médico. A Polícia Civil foi acionada e deu início aos procedimentos para apurar as circunstâncias do caso. O corpo do suspeito morto foi removido por uma funerária, enquanto o outro envolvido foi apresentado às autoridades na delegacia.