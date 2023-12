Técnico de enfermagem do Samu é morto a facadas, em Santarém

O técnico de enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), identificado como Ângelo Sampaio, de 42 anos, morreu após ser esfaqueado. O caso ocorreu na tarde deste sábado (30), na Travessa 2 de Junho com Avenida São Sebastião, bairro de Fátima, em Santarém, oeste paraense. Segundo as informações iniciais, o golpe fatal teria sido desferido por um sobrinho da vítima.

O golpe que tirou a vida de Ângelo teria atingido a região do pescoço da vítima. Familiares ainda teriam socorrido o técnico de enfermagem e o levado para o Pronto Socorro Municipal (PSM), mas ele não resistiu ao grave ferimento e morreu após dar entrada na unidade de saúde.

Segundo populares da área, tudo ocorreu durante uma briga que teria começado dentro da casa onde a vítima morava. O suspeito estaria defendendo a mãe em uma confusão entre ela e o irmão, Ângelo. De repente todos se depararam com a vítima já com a faca cravada no pescoço. Essa mesma informação teria sido repassada à Polícia. Após o crime, Paulo Cesar teria tentado fugir, mas a polícia já estava chegando no imóvel e prendeu o suspeito nas proximidades da residência. Ele foi apresentado na 16ª Seccional Urbana de Santarém para os procedimentos cabíveis ao caso.

Preso

A Polícia Civil informa que instaurou inquérito policial e apura o crime de homicídio doloso. O suspeito foi preso e autuado em flagrante e está a disposição da Justiça. Perícias foram requisitadas para auxiliar nas investigações.