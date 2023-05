‘Te amo dos pés à cabeça’: diz homem preso por estuprar sobrinha

Um homem de 47 anos, chefe de cozinha, foi preso por estuprar a sobrinha da esposa por três anos, em Goiânia. Em conversas encontradas no celular da vítima, de 14 anos, o homem se declarava para a adolescente e se aproveitava de situações provocadas por ele para cometer os abusos, como se oferecer para levar a jovem à escola ou chamá-la para realizar faxinas na casa dele.

Em um trecho da conversa, o estuprador se declara e pede para que a vítima tenha cuidado com as mensagens registradas no celular. “Te amo dos pés à cabeça. Tenta vir aqui mais tarde e cuidado com esse celular. Sua avó não é boba. Ela pode ter desconfiado e mais tarde, quando você sair, ela pode olhar as suas coisas”.

Ele também conta à vítima, na conversa, que gostou da ideia de a jovem ir trabalhar com limpeza na casa dele. “Sua tia está me perguntando o que eu acho de você fazer uma faxina aqui. Ela quer combinar um valor para você vir três vezes na semana. Eu amei”.

Os estupros foram descobertos após a própria vítima denunciar o homem para a família. Ele foi preso no trabalho no último sábado (20), onde confessou que se “relacionava” com a sobrinha desde os 11 anos dela.

Capturas de conversas entre a sobrinha e o tio mostram que o homem chegou a se preocupar com uma possível gravidez da adolescente. Segundo a Polícia Militar, ele também controlava o celular da jovem que, inclusive, foi um “presente dado por ele”.

Reincidente

A PM também informou que o homem já havia sido condenado a 14 anos de prisão por estuprar a própria enteada, de 11 anos, em Anápolis, município a 55 km da capital goiana. O crime aconteceu em 2014, no entanto, ele responde em liberdade.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)