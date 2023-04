Estudante é estuprada por professor dentro de escola

Uma adolescente de 14 anos denunciou um professor por estupro dentro de uma escola, na última quinta-feira (27). Segundo a Polícia Civil, o professor de 51 anos pediu para que a estudante ficasse após a aula para corrigir um erro em um exercício.

Ainda de acordo com as autoridades policiais, o homem foi até a carteira da aluna, ficou atrás dela e começou a fazer perguntas indiscretas. “Qual o tamanho do seu sutiã? Você gosta da sua boca?”, disse o professor à estudante.

O suspeito também passou as mãos nas pernas e na virilha da adolescente. Em seguida, o professor apalpou os seios da menor.

A aluna saiu da sala e foi até a direção da escola que confirmou o ocorrido pelas imagens da câmera de monitoramento. O caso ocorreu em uma escola, no município de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul.

A Polícia Militar foi acionada e o suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).