Polícia denuncia professor por enviar 'nudes' para aluna de 12 anos

A Polícia Civil do Amapá acusa um professor de educação física de pedir “nudes” para uma aluna de apenas 12 anos por meio de um aplicativo de mensagens, no município de Vitória do Jari, no Sul do estado. As informações são do G1 Amapá.

De acordo com a PC, o acusado dava aulas de badminton em um projeto social. O pai da menina de 12 anos denunciou o educador ao Conselho Tutelar e à delegacia da cidade.

O delegado Erivelton Clemente informou que o acusado confessou o envio das fotos do órgão sexual, mas acrescentou que estava alcoolizado. “Em junho desse ano, a vítima começou a receber mensagens do indiciado", disse o delegado.

"Quando ela resolveu responder, ele disse que estava bebendo e enviou foto de uma lata de cerveja. Em seguida, enviou três fotos do seu órgão sexual. A vítima pediu que ele parasse de enviar aquele tipo de foto. O professor continuou a conversa e pediu que a vítima enviasse fotos íntimas a ele”, explicou o delegado.

O delegado acrescentou que em seguida a aluna bloqueou o professor no aplicativo, mas que ele teria entrado em contato depois por outro número para pedir desculpas. Ele também teria pedido que ela não contasse a ninguém o ocorrido.

A polícia acusa o professor da prática de dois crimes: injúria, pelo envio das fotos que ofenderam a dignidade e o decoro da vítima, e o crime de adquirir fotografia com conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente.

O processo segue agora para a Justiça. Ele foi demitido da escola municipal onde dava as aulas de educação física e também foi desligado do projeto social.