Adolescente de 13 anos estupra irmã de 8 e leva surra após ser flagrado pela mãe

Um adolescente de 13 anos foi agredido pela mãe e queimado com um garfo pelo padrasto após ser flagrado estuprando a irmã de oito anos. O caso aconteceu na noite de ontem (17), em São Gabriel do Oeste, a 168 quilômetros de Campo Grande (MS).

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher foi com o marido ao mercado e deixou os menores na residência. Quando retornou, encontrou o menino nu sobre a irmã. O padrasto relatou que o menino estava com a genitália ereta e não soube informar se houve penetração.

A mãe deu uma surra no garoto e o padrasto o queimou com um garfo quente. O adolescente fugiu nu.

Ele foi encontrado, sem roupas, por uma equipe da MS CCR Vias, que acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O menino foi encaminhado ao Hospital Municipal de São Gabriel e, durante atendimento, contou que a mãe o pegou pelado em cima da irmã e deu uma surra.

A Equipe de Plantão do Conselho Tutelar encaminhou a menina para receber atendimento médico. Ela apresentou quadro clínico com rompimento e secreção na região íntima. O irmão ficou em observação no Hospital Municipal e o padrasto encaminhado para a delegacia.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)