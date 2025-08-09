Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Tailândia: volante do Capitão Poço é morto a facadas após briga em boate

Um dos suspeitos de envolvimento no crime foi preso pela Polícia Militar. Um segundo envolvido está sendo procurado

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a vítima do crime. (Foto: Instagram | @santoss.__05)

Pablo Riam do Espírito Santos, de 19 anos, foi morto a facadas na madrugada deste sábado (9/8), na porta de casa, em Tailândia, nordeste do Pará. Ele era jogador de futebol e atuou na equipe sub-20 do Capitão Poço EC como volante. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu após uma briga em uma boate. Um dos suspeitos, identificado como Matheus Santos da Conceição, foi preso pela PM.

Para a imprensa, o tenente Bernardo, do 45º Batalhão, deu mais detalhes do caso. “Nesta madrugada, dois jovens parecem que brigaram em uma boate na cidade e essa rixa levou a uma briga na frente da casa da vítima (Pablo). (...) Ele pegou vários golpes de faca e morreu no hospital”, disse ele.

VEJA MAIS 

image Moto colide com cão, passageiro é arremessado e morre ao ser atropelado por carro em Augusto Corrêa
Após o impacto com o cachorro, a vítima ficou no chão da via, momento em que um carro passou por cima dela

image Saiba quem é o jogador profissional de futebol que morreu em acidente de moto no interior do Pará
Marcelo Ramos de Brito, de 24 anos, conhecido como “Marcelinho”, fazia parte do Urumajó Futebol Clube, time que se classificou para as semifinais da segunda divisão do futebol paraense

image Quem era André Silva, irmão de Diogo Jota que também morreu em acidente na Espanha
Meio-campista do Penafiel, André tinha 25 anos e construía sua própria trajetória no futebol português; ele e o irmão morreram juntos após o carro em que estavam sair da pista e pegar fogo

“Desde então, ficamos nas buscas do acusado. Até que, por volta das 10h, tivemos um informe da residência de um dos acusados. Nós deslocamos até lá e, inicialmente, o dono da casa não queria deixar a Polícia Militar adentrar no imóvel, mas a gente suspeitou do envolvimento do acusado e entramos na casa, onde ele (Matheus) estava se escondido debaixo da pia”, complementou.

De acordo com a PM, um outro homem, de nome não divulgado, está sendo procurado por envolvimento na morte do jogador. Até agora, o paradeiro do segundo suspeito é desconhecido. Por enquanto, o motivo da confusão entre Pablo e os suspeitos é um mistério.

No Instagram, o clube confirmou a morte do atleta. “É com imenso pesar que o Capitão Poço Esporte Clube comunica o falecimento de Pablo Santos, nosso volante, motivo de tanto orgulho para o time e para a nossa cidade. Pablo, como era conhecido, foi um jogador exemplar e sempre será lembrado por todos nós”, lamentou o time em um stories.

“Em nome de toda a diretoria, apresentamos nossa solidariedade e condolências à família, jogadores, amigos e torcedores nesse momento difícil e de grande dor. O Capitão Poço E.C está em luto”, acrescentou.

 

