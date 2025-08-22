Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Seis pessoas morrem em colisão entre carro e caminhão bitrem em Dom Eliseu

O acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (22), no km 56 da BR-222

O Liberal
fonte

Seis pessoas morrem em colisão entre carro e caminhão em Dom Eliseu. (Foto: Redes Sociais)

Seis pessoas, de nomes não revelados, morreram em um acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira (22), no km 43 da BR-222, em Dom Eliseu, sudeste do Pará. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro de passeio em que estavam as vítimas, quatro mulheres e dois homens, colidiu com um caminhão bitrem.

Conforme a Polícia Militar, o carro ocupado pelas vítimas, um Honda Civic prata, teria avançado para a outra pista e batido com o automóvel de carga. Ainda de acordo com a PM, apesar de o condutor do caminhão ter freado, não foi possível evitar o impacto. 

O motorista do caminhão foi socorrido. A PRF comunicou que os ocupantes do carro morreram no local. O condutor do caminhão recebeu atendimento inicial e foi encaminhado para um hospital em Dom Eliseu.

Equipes atuam no resgate das vítimas

Ainda segundo a PRF, foi necessário o apoio de uma equipe dos bombeiros para realizar a retirada dos corpos do carro de passeio. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado para realizar o desencarceramento das vítimas presas no automóvel.

VEJA MAIS

image Motorista morre após veículo colidir com uma palmeira em Paragominas
Equipes do Samu foram até o local do acidente, mas a vítima morreu na hora

image Ex-militar do exército morre em acidente de trânsito em Itaituba
O caso foi registrado na madrugada desta quinta-feira (21), na estrada de Barreiras

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que uma equipe do 1º Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) foi deslocada para o atendimento às vítimas.

Polícia Civil acompanha o caso

A Polícia Civil também se manifestou e disse que equipes da delegacia de Dom Eliseu estiveram na área do acidente, realizando as primeiras diligências para apurar as circunstâncias da colisão.

Identificação das vítimas

A Polícia Científica do Pará (PCEPA) comunicou que realizou a remoção dos corpos de seis vítimas do acidente. "Os corpos estão em deslocamento para a unidade da PCEPA de Paragominas, onde passarão por perícia antes de serem liberados às famílias. A identificação oficial só será possível após o procedimento de reconhecimento realizado pelos familiares", afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

acidente de transito
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Laudo do atropelamento de homem no bairro do Jurunas deve ser entregue em 10 dias, diz PCEPA

A Polícia Científica disse que, a depender da complexidade do caso, o prazo pode ser estendido por mais 10 dias

22.08.25 17h05

POLÍCIA

'Pimenta' é preso por ameaça e estupro em Abaetetuba

O suspeito tinha mandado de prisão preventiva em aberto, que foi cumprido pela Polícia Civil

22.08.25 16h40

POLÍCIA

Acidente entre moto e carro é registrado no bairro do Marco, em Belém

Não há detalhes das circunstâncias do acidente e nem houve feridos.

22.08.25 15h20

POLÍCIA

Frentista reage a assalto, luta e contém suspeito em posto de gasolina no bairro Umarizal, em Belém

O funcionário do posto disse que dois homens em uma moto chegaram ao estabelecimento, simularam o abastecimento do veículo e anunciaram o roubo

22.08.25 15h17

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

FEMINICÍDIO

Paraense morta em Mato Grosso será sepultada em Belém nesta sexta-feira (22)

A vítima foi morta pelo ex-namorado no município de Sorriso, no domingo (17)

22.08.25 8h53

ACIDENTE

Seis pessoas morrem em colisão entre carro e caminhão bitrem em Dom Eliseu

O acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (22), no km 56 da BR-222

22.08.25 10h04

PERDA

‘Estamos enterrando sonhos’, diz familiar de paraense morta pelo ex no Mato Grosso

O corpo de Jacira Gonçalves da Silva, de 24 anos, foi sepultado na manhã desta sexta-feira (22), em um cemitério no bairro do Tapanã, em Belém.

22.08.25 12h55

COLISÃO

Motorista morre após veículo colidir com uma palmeira em Paragominas

Equipes do Samu foram até o local do acidente, mas a vítima morreu na hora

22.08.25 8h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda