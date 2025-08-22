Seis pessoas morrem em colisão entre carro e caminhão bitrem em Dom Eliseu

Seis pessoas, de nomes não revelados, morreram em um acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira (22), no km 43 da BR-222, em Dom Eliseu, sudeste do Pará. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro de passeio em que estavam as vítimas, quatro mulheres e dois homens, colidiu com um caminhão bitrem.

Conforme a Polícia Militar, o carro ocupado pelas vítimas, um Honda Civic prata, teria avançado para a outra pista e batido com o automóvel de carga. Ainda de acordo com a PM, apesar de o condutor do caminhão ter freado, não foi possível evitar o impacto.

O motorista do caminhão foi socorrido. A PRF comunicou que os ocupantes do carro morreram no local. O condutor do caminhão recebeu atendimento inicial e foi encaminhado para um hospital em Dom Eliseu.

Equipes atuam no resgate das vítimas

Ainda segundo a PRF, foi necessário o apoio de uma equipe dos bombeiros para realizar a retirada dos corpos do carro de passeio. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado para realizar o desencarceramento das vítimas presas no automóvel.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que uma equipe do 1º Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) foi deslocada para o atendimento às vítimas.

Polícia Civil acompanha o caso

A Polícia Civil também se manifestou e disse que equipes da delegacia de Dom Eliseu estiveram na área do acidente, realizando as primeiras diligências para apurar as circunstâncias da colisão.

Identificação das vítimas

A Polícia Científica do Pará (PCEPA) comunicou que realizou a remoção dos corpos de seis vítimas do acidente. "Os corpos estão em deslocamento para a unidade da PCEPA de Paragominas, onde passarão por perícia antes de serem liberados às famílias. A identificação oficial só será possível após o procedimento de reconhecimento realizado pelos familiares", afirmou.