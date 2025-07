Quem era André Silva, irmão de Diogo Jota que também morreu em acidente na Espanha

Jovem, promissor e com uma carreira em ascensão, André Silva, de 25 anos, era muito mais do que “irmão de Diogo Jota”. Ele construía seu próprio caminho no futebol profissional e se destacava como meio-campista do Penafiel, clube da segunda divisão portuguesa. A tragédia que tirou a vida dos dois irmãos, na madrugada desta quarta-feira (3), em uma rodovia na Espanha, abalou o mundo esportivo e revelou ao público quem era André fora da sombra do craque do Liverpool.

Formação sólida e carreira própria

Natural de Gondomar, na região do Porto, André Silva nasceu em 28 de abril de 2000. Desde cedo, demonstrou talento com a bola nos pés. Passou por importantes categorias de base, incluindo Porto, Boavista, Famalicão, Gondomar e Paços de Ferreira. Sua profissionalização veio em 2021, pelo Gondomar, e em 2023 chegou ao Penafiel, onde vinha ganhando espaço e respeito dentro do elenco.

Na última temporada, André disputou 32 partidas, marcou dois gols e deu duas assistências. Ao longo da carreira, somou 143 jogos como profissional, com 21 gols e quatro assistências, mostrando regularidade e inteligência tática.

Além do futebol: estudo e empreendedorismo

André também era reconhecido por sua dedicação aos estudos. Formado em Gestão, ele conciliava a rotina esportiva com interesses fora dos campos. Chegou a fundar, ao lado do irmão, uma empresa voltada ao setor esportivo, demonstrando visão de futuro e espírito empreendedor.

Segundo o técnico do Penafiel, Hélder Cristóvão, André era “trabalhador, veloz, estudioso e uma pessoa extremamente bem formada”.

Vítima de um acidente trágico

O acidente aconteceu por volta de 0h30, na rodovia A-52, nas proximidades de Zamora, na Espanha. De acordo com informações da Guarda Civil, o carro em que André e Diogo estavam sofreu um estouro de pneu durante uma ultrapassagem, saiu da pista e pegou fogo. Os dois morreram ainda no local.

André havia acompanhado o casamento do irmão, celebrado há menos de duas semanas, e os dois seguiam viagem quando foram surpreendidos pelo acidente.

Luto e homenagens

O Penafiel decretou luto oficial e deve prestar homenagens nas próximas partidas. A Federação Portuguesa de Futebol também lamentou as mortes e determinou um minuto de silêncio nas competições nacionais. Clubes, jogadores e fãs prestaram solidariedade nas redes sociais, destacando a figura discreta, gentil e determinada de André.

Um legado interrompido cedo demais

Embora menos conhecido que o irmão famoso, André Silva trilhou um caminho admirável e promissor, com dedicação ao esporte, à educação e à construção de um futuro sólido. Sua morte prematura deixa uma lacuna profunda entre amigos, colegas de clube e familiares. Mas também revela um jovem que, mesmo fora dos holofotes, já havia conquistado respeito e deixado sua marca.