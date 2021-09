Homem é preso por se masturbar em van e limpar o esperma em cabelo de passageira

A Polícia Militar foi acionada na noite da última terça-feira (28) pelo motorista de uma van que fazia o trajeto Marabá-Tucuruí, depois que uma passageira denunciou ter sido vítima de importunação sexual. O acusado, identificado como Edmakes Santana Souza, teria se masturbado dentro do veículo e, após ejacular, ter limpado as mãos nos cabelos da mulher que estava sentada logo à frente. As informações são do portal Zé Dudu.

A vítima relatou ter sentido quando o acusado tocou em seu cabelo e, ao passar as mãos, percebeu se que tratava de esperma. Imediatamente ela comunicou o ocorrido ao motorista, que parou o veículo em um posto de combustível na PA-150, na cidade de Nova Ipixuna, e acionou uma guarnição da PM.

Preso em flagrante, Edmakes se identificou como professor e disse que leciona em escolas das Breu Branco e Goianésia do Pará, também na região sudeste do estado. Durante a busca pessoal, em revista à mochila que ele levava, foram encontrados alguns objetos eróticos, entre os quais um plug anal, um vibrador de pompoarismo, seis potes de gel, spray beijável e dois anéis penianos.

O acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Nova Ipixuna.