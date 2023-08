Suspeitos por estelionato envolvendo empréstimos consignados são presos em Capanema

Quatro pessoas foram presas, nesta sexta-feira (18), durante a “Operação Consigna” deflagrada pela Polícia Civil do Pará, no município de Capanema, no nordeste paraense. Equipes da Divisão de Combate a Crimes Econômicos e Patrimoniais Praticados Por Meios Cibernéticos (DCCEP), vinculada a Diretoria Estadual de Combate a Crime Cibernético (DECCC), deram cumprimento a três mandados de busca e apreensão domiciliar e quatro ordens judiciais de prisão preventiva.

“Estamos com várias frentes de trabalho e equipes especializadas investigando delitos praticados com o uso de internet. Nossos policiais civis que não mediram esforços para mais um trabalho exitoso. Com as apreensões iremos avançar nas apurações e responsabilização criminal dos suspeitos”, destacou o delegado-geral Walter Resende.

De acordo com a delegada Vanessa Lee, diretora da DECCC, o trabalho investigativo contou com apoio da Polícia Federal (PF), que deu suporte no levantamento de informações sobre os suspeitos apontados pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. “Durante a apuração, foi constatado que a associação criminosa abordava idosos no interior do Pará, visando a realização de empréstimos consignados. Os criminosos, inicialmente, informavam às vítimas que os mesmos não possuíam margem consignável ou que não possuíam "score" para a realização do empréstimo e, posteriormente, sem o conhecimento das vítimas realizavam os empréstimos sem repassar os valores”, detalhou a delegada.

Com o cumprimento das buscas nos imóveis dos investigados, foram apreendidos 77 cartões de crédito em nome de terceiros juntamente com a senha, três cadernos com vários dados pessoais de terceiros, incluindo agências, contas e senhas, chaves de carteiras de criptomoedas, extratos de contas bancárias; oito aparelhos celulares, um HD externo, três notebooks, seis notas promissórias e um simulacro de arma de fogo.

Em um dos endereços foi encontrado o cartão de uma das vítimas do inquérito policial que originou a operação, comprovando a materialidade e autoria dos crimes investigados, cujo prejuízo financeiro, até o momento, soma cerca de R$ 80 mil. A “Operação Consigna” reforça o compromisso da Polícia Civil do Estado do Pará em coibir associações criminosas que insistem em vitimar a sociedade paraense.